لالش بحزاني يختتم نهائي بطولة لالش بكرة القدم المصغرة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني يختتم نهائي بطولة لالش بكرة القدم المصغرة

إعلام لالش بحزاني

برعاية الاستاذ سيدو جتو شنكالي رئيس مجلس محافظة نينوى وبالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة في مجلس المحافظة ، اختتم مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني عصر اليوم المصادف 30/5/2019 نهائي بطولة لالش السلام والمحبة بكرة القدم المصغرة على ملعب بحزاني.

حيث شارك في البطولة ( 8 ) فرق من بعشيقة وبحزاني وجرت بطرقة التسقيط الفردي وصعد الى المباراة النهائية كل من فريق الزيتونة ( بحزاني ) وفريق راس العين ( بعشيقة ) وانتهت بفوز فريق الزيتونة ( 5 ـــ 2 ) .. شكرنا وتقدرينا العاليين للسادة الحكام ولكل من اشرف وساهم في انجاح هذه البطولة .. الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو شنكالي على حضوره ودعمه اقامة هذا النشاط.

