لالش بحزاني.. عرض مسرحية (ماتت ضمائرهم) لمناسبة يوم المراة العالمي

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يقدم مسرحية (ماتت ضمائرهم) لمناسبة يوم المراة العالمي

احتفاءا بيوم المراة العالمي، اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني، بالتعاون مع كروب شمعة الحياة الفنية مسرحية تراجيدية بعنوان (ماتت ضمائرهم)، اقيم هذا النشاط برعاية السيد سيدو جتو شنكالي (رئيس مجلس محافظة نينوى)، وذلك على قاعة لالش بحزاني يوم السبت المصادف 9/3/2019.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء كارثة الايزيدية في شنكال وشهداء العراق وكوردستان، القى السيد رعد طارق الياس (رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني) كلمة بالمناسبة نقل في مستهلها تحيات السيد رئيس مجلس محافظة نينوى، وجاء في الكلمة ايضا: اذ يحتفل العالم اجمع بيوم المراة العالمي وتزامنا مع هذه الاحتفالات، قام تنظيم داعش الارهابي بارتكاب جريمة بشعة اخرى نكراء تضاف الى سلسلة جرائمه البشعة وتاريخه الملطخ بدماء الابرياء، اننا في الوقت الذي نستكر فيه هذه الجريمة البشعة بذبح خمسين من النسوة الايزديات في منطقة الباغوز السورية بعد اربع سنوات من الاغتصاب والبيع والتعذيب نستغرب صمت المجتمع الدولي ازاء هذه القضية وكذلك الموقف المخجل للحكومة العراقية التي لم تحرك ساكناً تجاه مسالة هزت العالم باسره ببشاعتها.

داعيا المجتمع الدولي وحكومتي بغداد واقليم كوردستان باتخاذ موقف واضح واكثر حزما تجاه القضية والعمل على التعرف على جثث الضحايا وتسليمهن الى ذويهم.

ومن ثم قدم كروب شمعة الحياة الفنية المسرحية التراجيدية (ماتت ضمائرهم) والتي تركت اثار حزن واضحة وابكت جميع الحاضرين.

وكما القيت عدة قصائد بالمناسبة للشعراء (للشاعرة سامية شنكالي) والشاعر حسام الشاعر، والشاعر زياد شنكالي.