لالش بحزاني.. جلسة حوار حول اثر رجال الدين والمثقفين في تعزيز السلم الاهلي

مركز لالش / فرع بحزاني يقيم جلسة حوار حول اثر رجال الدين والمثقفين في تعزيز السلم الاهلي



إعلام لالش بحزاني

بغية تثقيف وتوعية المجتمع حول القضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية عامة ، اقام عصر هذا اليوم المصادف 28/2/2019 مركزنا (مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني) جلسة حوار خاصة حول اثر رجال الدين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية في تعزيز السلم الاهلي والمجتمعي والوصول الى المبادئ الاساسية لحوار الاديان ، حيث تم استضافة مجموعة من رجال الدين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.



الجلسة التي ادارها السيد رعد طارق الياس رئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني رحب في مستهلها بالحضور شاكرا اياهم حضورهم الدائم للمركز ومشاركتهم نشاطات وفعاليات المركز وقال سنبقى دائما في مركز لالش في خدمتكم وعند حسن ظنكم وظن الجميع.

تطرق بعدها واضاف ، تلقينا بالم وحزن عميقين ما تم تداوله من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي بحق مجموعة من النسوة الايزديات حيث قام بذبحهن باوامر من الارهابي ابو بكر البغدادي ، واضاف ان هذه الجريمة تضاف الى سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبها التنظيم بحق ابناء المكون الايزدي في شنكال منذ تاريخ 3/8/2014 ولحد يومنا هذا حيث ما زالت المساة مستمرة ومتواصلة داعيا المجتمع الدولي وحكومتي بغداد واقليم كوردستان الى تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه القضية وقضية باقي المختط فات الايزديات .

بعدها دعا الجميع للوقوف دقيقة صمت على ارواحهن وكل ارواح شهداء شنكال وشهداء العراق وشهداء الكورد وكوردستان .

ثم تحدث الناشط المدني والصحفي المحاضر نصر حاجي القوال عن قضية السلام والتعايش السلمي وسبل حل النزاعات الناشئة نتيجة الحروب والكوارث ، حيث تطرق الى هذه المصطلحات باسهاب والتي باتت تشكل هاجسا للجميع وحديثا للعامة في كل مكان وخصوصا في الاروقة الاجتماعية ومجالس رجال الدين .

فتح بعد ذلك باب الحوار والنقاش امام الحضور لابداء ارائهم فيما تم طرحه من قبل السيد المحاضر، واغنى الحاضرون الجلسة بمداخلاتهم وافكارهم وتوصلوا من خلال الطروحات الى مجموعة من المشتركات والنقاط التي من شانها ان تقود الى تعزيز اواصر المحبة والتعايش ، اذ تربط كافة المجتمعات جملة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا بد في نهاية المطاف ان يحل السلام والتعايش مع من لم تتلطخ اياديهم بدماء الابرياء ..

وفي ختام الجسلة التي اقيمت في بناية مركز لالش بحزاني تم التدوال في العديد من القضايا والمسائل التي تخص المنطقة وبعض الظواهر السلبية التي باتت تشكل خطرا على المتجمع وتم مناقشتها باسهاب .