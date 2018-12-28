لالش باعدرى يوزع مستلزمات ادارية على مدارس باعدرى

اعلام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى

بغية تقديم الدعم للمسيرة التربوية في باعدرى و بمناسبة قرب الامتحانات النهائية للفصل الاول لطلبة المدارس ,بتاريخ 23/12/2018 قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بزيارة كل من مدرسة (اعدادية باعدرى ,باعدرى الاساسية و زهيرا الاساسية و شهيد محمود ايزدي الاساسية و وميترا الاساسية و روضة الاطفال و مدرسة النازحين ) في مركز ناحية باعدرى و استقبل من قبل ادارات والهيئات التدريسية لتلك المدارس .

تمثل الوفد الزائر كل من خلات باعدرى مسؤول المركز وعدد اعضاء الهيئة الادارية للمركز, ومن خلال الزيارة قدم وفد مركزنا مستلزمات واحتياجات متعلقة بالامتحانات المزمع اجرائها في 7/1/2019 لتلك الادارات بغية تسهيل امورهم و تخفيف جزء من العبء المادي عليهم .

بهذا الصدد اكد مسؤول المركز السيد خلات باعدرى بالقول نحن كمركز لالش فرع باعدرى سنويا نمد يد العون للهيئات التدريسية بغية تشجيعهم في عملهم لان دورهم مهم ومقدس في تربية اجيال القادمة ومهام الدفاع وبناء الوطن تقع على عاتقهم .

واستمر السيد باعدرى بقوله نحن دائما على مسافة واحده من جميع اهلنا في باعدرى والنازحين ونشاطاتنا تستهدف جميع الشرائح والفئات العمرية وسنستمر بذلك في قادم الفترات ..

من الجدير بالذكر سبق وان قدم مركز لالش فرع باعدرى مستلزمات واحتياجات ادارية في السنوات السابقة وأخرها كان عند قرع اجراس المدارس في الناحية للسنة الدراسية الجديدة 2018/2019 ..