لالش باعدرى يوزع مساعدات العيد على العوائل المتعففة

اعلام مركز لالش باعدرى

تزامنا مع قرب عيد راس السنة الايزيدية ( سةرسال ) بتاريخ 14/4/2019 قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتوزيع مساعدات العيد على العوائل المتعففة من اهالي باعدرى والنازحين في مركز ناحية باعدرى بمناسبة قدوم الراس السنة الايزيدية وبغية زرع البسة على وجوههم و وجوه اطفالهم .

تضمن المساعدات مواد غذائية و مستلزمات العيد التي قدمها لالش باعدرى على عوائل المتفرقة من احياء مختلفة في الناحية , بهذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا : انطلاقا من مبدأ الانسانية و زرع الفرحه في بيوت تلك العوائل و اشراكهم في العيد قدمنا قدر الامكان توفير ما رأينا من الضروريات العيد لهم . واستمر السيد خلات باعدرى بقوله ان مثل هكذا نشاطات ضمن النشاطات المستمرة لمركزنا وخاصة عندما تحل علينا مناسبة او عيد .

هذا ويحتفل الايزيدين في بلدان مختلفة بعيد الراس السنة الذي يعتبر احد اهم اعياد الائيزيدية و المتعلقة بقصة الخليقة لديهم و ويحتضن في طياتها مفاهيم و مدلولات كثيرة تخص قصة التكون ..