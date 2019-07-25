لالش باعدرى يكرم الطلبة ومدراء المدارس في الناحية

إعلام مركز لالش باعدرى

بهدف تشجيع الطلبة وتحفيزهم نحو إكمال المسيرة التعليمية والتربوية في باعدرئ، بتاريخ 22/7/2019 قام مركز لالش باعدري بتكريم سبعة وخمسين من الطلبة المتفوقين اضافة الى مدراء المدارس وروضة الأطفال في مركز ناحية باعدرى بحضور السيد شمو قاسم عضو الهيئة الإدارية لمركز لالش في دهوك والسيد أسعد محي الدين مدير تربية قضاء شيخان و السادة خالد نرمو رئيس بلدية شيخان ود. كريم كمال مدير صحة شيخان بالإضافة إلى السيد امين بيري مسؤول المنظمات الجماهيرية في محلية باعدرى ل PDK ومدراء وممثلين عن الدوائر الحكومية والحزبية في باعدرئ بالإضافة إلى وجهاء وشخصيات دينية واجتماعية والطللبة المتفوقين واولياء امورهم وفئات اجتماعية أخرى والسيد خلات باعه درى مسؤول مركز لالش باعدرى وأعضاء الهيئة الادارية للمركز.

بعد دقيقة صمت على أرواح الحركة التحررية الكردية وفي مقدمتهم الخالد ملا مصطفى البارزاني، تلتها كلمات لكل من السادة (خلات باعه درى و شمو قاسم واسعد محي الدين وأمين بيري) بدورهم باركوا الطلبة وثمنوا دور اولياءامورهم لحصولهم على العلامات المتميزة للسنة الدراسية المنصرمة.

بعدها بدات مراسيم التكريم لجميع الطلبة ومدراء مدارسهم من قبل السادة الحضور بهداية مقدمة من قبل مركز لالش باعه درى وسط اجواء الفرح والسرور التي رافقت مراسيم التكريم..

في هذا الجانب أكد مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا :ابارك جميع المتفوقين ومدرائهم لحصولهم على أعلى الدرجات في مدارسهم وان تكريم الطلبة وتقديم التسهيلات لهم من الواجبات المهمة التي تقع على عاتقنا وضمن خطتنا السنوية لكل عام، واضاف: الهدف من التكريم هو اعطائهم دافعا وتحفيزا معنويا للسنوات القادمة وكي يشعرون في نفوسهم بأنهم محل إعجاب اهل باعدرى.

من الجدير بالاشارة بأنه كان من ضمن الطلبة المتفوقين العشرة الأوائل على مستوى قضاء شيخان وحصلوا على درجات مميزة للسنة الدراسية 2018 _2019 و عبروا عن فرحهم وسرورهم خاصة من خلال ادلائهم بتصريحات لفضائية كوردستان التي غطت الفعالية الجميلة.