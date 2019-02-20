لالش باعدرى يكرم الطلبة الاوائل في باعدرى

اعلام لالش باعدرى

استمرارا لنشاطات وفعاليات مركز لالش فرع باعدرى وتسخير كافة جهوده بغية تقديم خدمات تعني بكافة الفئات الاجتماعية في باعدرى , وبتاريخ 18/2/2019 وبمناسبة ذكرى مرور 66 عاما على ذكرى تأسيس الاتحادين الطلابي و الشبابي لكوردستان وبهدف احياء هذا اليوم الحافل بالانجازات، قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتكريم جميع الطلبة الاوائل في اعدادية باعدرى والبالغ عددهم اربع وعشرون طالبا بحضور مدير ناحية باعدرى السيد شمال محمد اديب ومدراء الدوائر وممثلين عن الدوائر الحكومية في الناحية بالإضافة لمسؤول لجنة محلية باعدرى للديمقراطي الكردستاني السيد خيري بريم والوفد المرافق له و بحضور مسؤول مركز لالش باعدرى السيد خلات باعدرى وأعضاء الهيئة الادارية للمركز والهيئة التدريسية وطلبة الاعدادية في مبنى المدرسة المذكورة .



بعد دقيقة صمت اكراما وإجلالا لأرواح شهداء الحركة التحررية الكردية وفي مقدمتهم بارزاني الخالد , تلتها مراسيم التكريم الطلبة المتفوقين جميعا بهدايا مقدمة من قبل مركز لالش باعدرى وسط اجواء الفرح والبهجة والسرور التي رسمت على جميع الحضور.

بهذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش باعدرى اننا كمركز لالش على مسافة واحدة من جميع الفئات والشرائح الاجتماعية في باعدرى والمنطقة و نسخر كافة جهودنا بهدف اشاعة وزرع روح التفاؤل في الحياة وسنستمر في ذلك .

واستمر السيد خلات باعدري مسؤول المركز بقوله : بعد انتهاء امتحانات الكورس الاول لطلبة الاعدادية رأينا بان تحفيزهم وتشجيعهم لدراستهم واجب يقع على عاتقنا كمركز ثقافي بغية اعطاءهم دافعا معنويا اخر كي يحصلوا على علامات متميزة لكونهم على اعتاب المراحل الاخيره من دراستهم الاعدادية وهم على ابواب مستقبل جميل ودخول مرحلة اخرى من حياتهم الدراسية المهمة لكونهم هم عماد الاوطان والمجتمعات .

من الجدير بالذكر بان مركز لالش باعدرى يبدي اهتماما بالغا بالمسيرة التربوية في باعدرى من خلال تقديم الدعم المعنوي وتوفير مستلزمات مدرسية لإدارات المدارس وتكريم جميع الطلبة في كافة مدارس باعدرى و روضة الاطفال سنويا ونصف سنويا.



