لالش باعدرى يقيم جلسة حوارية وفاء لروح العالم الديني فقير حجي

اعلام مركز لالش باعدرى

تزامنا مع قرب اقامة اربعينية المرحوم العالم الديني الائيزيدي المعروف فقير حجي فقير شمو قام مركز لالش فرع باعدرى بتاريخ 25/2/2019 جلسة حوارية لكل من الكاتب والباحث بير خدر سليمان والسيد خلات باعدرى مسؤول مركز لالش فرع باعدرى وابن المرحوم خديدا فقير حجي في مبنى المركز بحضور وجهاء ومثقفي وأهالي باعدرى من الفئات الاجتماعية المختلفة في مبنى المركز .

بعد دقيقة صمت اجلالا وإكراما على شهداء وتضحيات كافة ابناء كردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد , بعدها جرى فعالية الجلسة من خلال القاء جملة من الاسئلة على الضيوف المحاضرين من قبل عضو الهيئة الادارية للمركز الصحفي كاروان باعدرى الذي اداره الجلسة و تضمنت حول دور الريادي للمرحوم حول تشجيع الكتاب والباحثين في تدوين النصوص وأساسيات وفلسفة الدين الائيزيدي و تحرره من الضياع بالإضافة الى العوائق الاجتماعية والدينية والسياسية انذاك امام درب الكتاب , كما تم طرح اسئلة اخرى تمحورت حول دور العالم المرحوم في خدمة معبد لالش كسادن و خادم في الوقت ذاته منذ نعومة اضافره لحد رمقه الاخير,

بعدها تم الاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات معلومات قيمة من قبل السادة المحاضرين وسط اجواء الهدوء والصمت الذي رافق الحوار والمناقشات .

وفي محور اخر تضمن الجلسة الحوارية اهم الانجازات التي تحققت منذ اكثر من اربعة عقود من الزمن وما يستوجب فعله الان فصاعدا بخصوص مستقبل الديانة الائيزيدية.

في هذا الصدد اكد مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا : ما اقمناه اليوم هو جزء بسيط من الوفاء للدور العالم الديني الائيزيدي تجاه ابناء بني جلدته و ديانته طيلة عقود منصرمة . واستمر السيد خلات باعدرى بقوله : لاشك فيه بان مركز لالش باعدرى يأخذ على عاتقه اغلب مفاصل الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية والتراثية وهو على مسافة واحدة من كافة ابناء بني جلدته واختتم بحديثه الف رحم على روح المرحوم بابا فقير حجي ولم يبقى للإنسان في هذا الحياو سوا الاعمال والحسنات وان الخيرين امثال بابا فقير وسيبقى في ذاكرة كل ايزيدي.

وفي الاخير جرى حوار ونقاش مستفيض بين جميع الحضور من خلال طرح استفسارات حول مسائل عدة للديانة الائيزيدية ودور العالم المرحوم .

من الجدير بالذكر بان العالم الديني الائيزيدي المرحوم هو من اهالي قرية كابارا غرب ناحية باعدرى وسكنت عائلته في عشرينيات القرن الماضي وكرس معظم حياته في حفظ النصوص الدينية و خدمة معبد لالش المقدس الى ان وافاه الاجل قبل شهر ودفن في مقبرة حجي علي في باعدرى .