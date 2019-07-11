لالش باعدرى يفتتح دورة تقوية لطلبة شنكال

إعلام مركز لالش باعدرئ

بهدف تشجيعهم و تقوية و الارتقاء بمستواهم وبغية الحصول على علامات جيده في مشوارهم الدراسي ، في صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2019 افتتتح مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرئ في مبنى المركز دورة تقوية لمادة اللغة الانجليزية لمجموعة من طلاب الصف السادس الابتدائي ضمن المنهاج المركزي المشاركين في الامتحانات الوزارية للسنة الدراسية 2018 /2019 للدور الثاني، بحضور مسؤول المركز السيد خلات باعدري.

بعد الترحيب بجميع الطلبة، أكد مسؤول المركز :ما يهمنا هو المستقبل القريب لأبنائنا وهم نواة المجتمع القادم والاجيال المنتظرة، لذا الاهتمام بهم وتقديم الدعم المعنوي ووضعهم على المسلك الصحيح والآمن من أهم واجباتنا كمركز ثقافي في المنطقة.

واستمر السيد باعدري بقوله نحن كمركز لالش باعدرى نمد يد العون لأغلب الشرائح الاجتماعية وعلى وجه الخصوص الطلبة لأننا ندرك مدى احتياجهم لهكذا الدورات تقوية وخاصة هم على أعتاب الامتحانات النهائية لهذه السنه وبدورنا وفرنا المستلزمات و الاحتياجات الضروريه للدوره بغية الوصول إلى ما نبغي إليه.

هذا ويشارك في الدورة طلاب أهلنا من شنكال المتواجدين في باعدرى ومخيم ايسيان و ستستمر لمدة عشرين يوما في مبنى المركز بحدود ساعتين لكل يوم ويلقي محاضرات الدورة من قبل الأستاذ ناصر بسو.

علما سبق وأن فتح مركز لالش باعدري دورات وفعاليات أخرى متنوعة اعتنت بقرين الأمهات ( أبنائهم ) في باعدرى وهو المركز الوحيد في باعدرئ الذي يأخذ على عاتقه مهمات وواجبات جمه خدمة لابناء بني جلدتهم.