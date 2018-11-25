لالش باعدرى يفتتح دورة لتعليم الخياطة

اعلام مركز لالش فرع باعدرى

ليس فيه شك بان حواء هي نصف المجتمع او ربما في المجتمعات المتحضرة اكثر من ذلك فالاهتمام بها يدل على الثقافة العالية للشعوب ,لهذا وبتاريخ 20/11/2018 قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بالتعاون مع السيدة ميان خيري بك بافتتاح دوره لتعليم فن الخياطه في مبنى المركز لمجموعة من سيدات مركز ناحية باعدرى من النازحين وأهل باعدرى بحضور مسؤول مركز لالش باعدرى السيد خلات باعدرى وعدد من الاعضاء الهيئة الادارية للمركز .

بدات مراسيم الدورة بإلقاء كلمة من قبل مسؤول المركز السيد خلات باعدرى حيث سلط الضوء على اهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة برمتها وفي مختلف الاصعدة لكون لديها طاقات تضاهي طاقات زميلها الرجل في بعض المجالات وأكد السيد باعدرى بان ابواب المركز مفتوحة دائما لكنّ ولغيركن من اهالي باعدرى وأطرافها بغية الارتقاء بمستوى عالي يليق بكنّ وبأقرانكنُ , نحن نرى ان هذه الفعالية هي من الحاجات الضرورية في الحياة اليومية لكنّ ونتمنى الموفقية وان تستغلوا هذه الفرصة وسنحاول فتح دورات اخرى قريبا في هذا الشأن .

هذا وشارك في الدوره عدد من السيدات من مختلف الفئات العمرية وسيتدربن على فنون الخياطة وما متعلق بعالم الخياطة والموضة وستستمر الدوره خمسة عشر يوما بحدود ساعتين لكل يوم في مبنى المركز بعد تقديم كافة مستلزمات المعنية لهم من قبل المنظمين وتلقى محاضرات الدورة من قبل مختصة بهذا الجانب وهي السيده (نفيه) .

من الجدير بالذكر بان سبق وان قدمت السيده ميان خيري بك يد العون ولديها بصمات واضحة في دعم المرأة وهي من بيت الامارة.