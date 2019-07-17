لالش باعدرى يستذكر تاسيسه بمعرض فلكلوري

لالش باعدرى يستذكر تاسيسه بافتتاح معرض فلكلوري

إعلام لالش باعدرى

بمناسبة ذكرى مرور اربعة عشر عاماً على تأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدري من قبل الهيئة العليا في دهوك، وبهذه المناسبة وفي صباح يوم الاثنين الموافق 15/7/2019 و برعاية مدير ناحية باعدرى السيد شمال محمد أديب وتحت شعار “الفلكلور بوابة لمعرفة الشعوب” قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بافتتاح معرضا فلكلوريا في قاعة باعدرى للمناسبات بحضور مسؤولي ومدراء الدوائر الحكومية والحزبية في باعدرى والمنطقة وجمع غفير من أهالي باعدرى واطرافها من الفئات الاجتماعية المختلفه ومسؤول مركز لالش باعدري وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمركز.

تم من خلاله عرض سبعين أداة من الأدوات القديمة التي تشير لبساطة حياة الأجداد وما عانوا من صعوبة الحياة وصراعهم من أجل ديمومة الحياة . بعدها تجول السادة الحضور في ارجاء المعرض واستفسروا عن بعض ماتم عرضه و عمله، حيث تم الإجابة على كافة أسئلة المتسائلين من قبل مسؤول المركز.

في هذا الجانب صرح السيد خلات باعدري قائلا : مرور اربعة عشر عاماً من العطاء على الصعيدين الثقافي والاجتماعي نعتبره يوما تاريخيا بالنسبة لأهالي باعدرى وبهذه المناسبة ابارك كافة أعضاء الهيئة الإدارية الموقره لمركز لالش باعدرى ومنتسبيها وجميع أهالي باعدري..

واستمر السيد باعدري بقوله، راينا من الواجب استذكار هذا اليوم الجميل والمهم في تاريخ باعدرى، لهذا قررنا ان نفتح هذا المعرض الفلكلوري القديم، كي نرسل رسالة إلى رواد المعرض جميعا حول مدى تحول الحياة في باعدرى سابقاً وحالياً، من جانب اخر المعرض عبر عن وفاء وتقدير لعرق جبين اسلافنا الكادحين ومابذلوا من جهد بغية إسعاد الاجيال التي أتت من بعدهم..

هذا وتم تغطية الفعالية من قبل وسائل اعلاميه محليه عدة منهم كوردستان 24، كوردستان تيفي، و ايزيدي 24، سما تيفي، جرا تيفي، وار تيفي، وجريدة افرو اليوميه.

من الجدير بالذكر بأن مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدري تأسس في 14/7/2005 وعقد أربع مؤتمرات عامة بالإضافة إلى نشاطات وفعاليات ثقافية واجتماعية كثيره و إصدار مجله ثقافية فصليه عامه طيلة مشواره الخدوم لباعدرى واطرافها.