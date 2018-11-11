لالش باعدرى ومنظمة هاريوان ينظمان مسابقة لمجموعة من الشبان و الشابات

اعلام مركز لالش باعدرى

أقام كل من مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى و منظمة هاريوان مسابقة لمجموعة من الشبان والشابات مركز ناحية باعدرى في مبنى المركز المذكور حول كيفية اعداد افضل وأطيب الاكلات بحضور مسؤول مركز لالش باعدرى السيد خلات باعدري وأعضاء الهيئة الادارية للمركز وممثلين عن المنظمه المذكورة وبعض معلمي ومدرسي المنطقة .

من خلال المسابقة تم عرض ما تم طبخه من قبل المشاركين و وشرحوا لما اعدوه وكيفية اعداده للسادة الحضور , بعدها تم تشكيل لجنة من قبل المنظمين لاختيار افضل الاكلات .

بهذا المناسبة اكد السيد خلات باعدري مسؤول المركز : ان اقامة مثل هكذا فعاليات هي انطلاقا من حرصنا لاهتمام بكافة الشرائح المجتمع وإشراكهم في نشاطات المركز المتنوعة و بغية تلطيف اجوائهم لوقت ما وتعميق اواصر العلاقات فيما بينهم خاصة ان اغلبهم في ريعان شبابهم وفي قمة عطائهم .

واستمر مسؤول المركز نحن كمركز لالش سنستمر بدعم جميع الفئات الاجتماعية وتنويع الفعاليات كي تشمل كافة ابناء باعدرى و النازحين المتواجدين في باعدرى لكونهم الاجيال القادمة لنا .

بعدها تم تكريم الجميع المتسابقين من قبل المنظمين بمبالغ مالية وسط اجواء الفرح والسعادة الذي رسمت على وجوههم من قبل المنظمين و من الجدير بالذكر سبق وان قدم فعاليات احرى منسقة في باعدرى من قبل المنظمين .

اقيمت الفعالية بتاريخ 3/11/2018.