لالش ايسيا يزور مكاتب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان

إعلام لالش ايسيا

ضمن تبادل الزيارات وتقوية العلاقات بين الدوائر الحكومية والحزبية من جهه وبين مؤسسة لالش من الجهة الاخرى نحو إقامة النشاطات المختلفة المتبادلة والمشتركة.

ومن هذا الاتجاه في يوم الاحد المصادف 21 / 7 / 2019 زار وفد مكتب لالش ايسيا الثقافي و الأجتماعي مكاتب الفرع الـ (20) للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء الشيخان.

حيث زار وفدنا مكتبي العلاقات والثقافة للفرع العشرين, و استقبل وفد مكتبنا من قبل السيدة خولة مسؤولة قسم العلاقات وكوادر القسم, كما استقبل وفد لالش ايسيان من قبل الاستاذ كريم سليمان مسؤول القسم الاعلامي والثقافي للفرع وكوادر القسم, وناقش الجانبان دور وفعاليات ونشاطات مكتب لالش ايسيان, كما أكد مسؤولا المكتبين دعمهم لمؤسسة لالش ونشاطاتها, لخدمة وتطوير الحركة الثقافية في المنطقة.

كما زار وفد مكتب لاش ايسيا مسؤول لجنة محلية الشيخان الاستاذ هاشم لطيف, حيث أستقبل وفدنا الزائر بحفاوة من قبل سيادته, وبعد الترحيب ,ناقش الجانبان المواضيع المختلفة والمشتركة بين الجانبين .