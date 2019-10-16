لالش ايسيا يزور مقر الفرع 20 للديمقراطي الكوردستاني

لالش ايسيا يزور مقر الفرع العشرين للديمقراطي الكوردستاني

مكتب لالش ايسيا

ضمن تبادل الزيارات وتقوية العلاقات بين الدوائر الحزبية ومؤسسة لالش الثقافي والاجتماعي نحو إقامة النشاطات المختلفة والمشتركة بينهما .

من هذا المنطلق وفي يوم الثلاثاء المصادف 15 / 10 / 2019 زار وفد مكتبنا مقر الفرع الـعشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء الشيخان, واستقبل وفد مكتبنا من قبل الاستاذ محمود ايزيدي مسؤول الفرع العشرين وكوادره, ورحبوا بوفد مكتب لالش ئيسيا.

وناقش الجانبان دور وفعاليات ونشاطات مكتب لالش ايسيان, كما أكد مسؤول الفرع دعمهم لمؤسسة لالش ونشاطاتها لخدمة الحركة الثقافية في المنطقة .

ان الدور الريادي للحزب الديمقراطي ونضاله في حركة التحررية الكوردستانية والكوردية نحو تطلعات الشعب الكوردي المستقبلي في تأسيس دولته المستقلة, حيث خاض نضالاً طويلاً ومريراً في سبيل القضية الكوردية.