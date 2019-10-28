لالش ايسيا يزور المركز الثقافي في قضاء الشيخان

مكتب لالش ايسيا

نحو الاهتمام بالحركة الثقافية ودعمها وتقوية العلاقات بين الجهات الثقافية ومؤسسة لالش قام وفد من مكتب لالش ايسيا ضم كل من السيد قاسم ميرزا مسؤول المكتب والسادة جندي بيبو وهيثم حسن ومروان علي اعضاء المكتب

بزيارة الى المركز الثقافي في قضاء الشيخان, في يوم الاحد الموافق 27 / 10 / 2019 , واستقبل وفد مكتبنا من قبل الاستاذ محمد عارف مسؤول المركز وأعضائه, ورحبوا بمسؤول وأعضاء مكتب لالش ايسيا.

وناقش الجانبان اهمية الدور الثقافي في نجاح عملية التعايش السلمي والإنساني والاحترام المتبادل بين المكونات, وكذلك في تقدم البلدان والأمم .

وأكد الجانبان على ضرورة تفعيل الحركة الثقافية ودعمها في قضاء الشيخان والمنطقة, حيث ان المركز الثقافي والمؤسسات الثقافية الاخرى في القضاء يحتاج الى الكثير من الدعم والاهتمام من قبل الجهات المعنية لدعم العملية التعليمية والثقافية معا للنهوض بالواقع الثقافي في المنطقة,