مركز لالش الشيخان يوزع 30 سلة غذائية بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية

مركز لالش / الشيخان: بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية و لغرض تخفيف معاناة المهجرين و رسم بسمة العيد على وجههم ففي يوم الأحد المصادف 14/4/2019 و من أجل مشاركة الجميع بأفراح هذا العيد المقدس العظيم قام مركز لالش / الشيخان بتوزيع (30) سلة غذائية (مستلزمات العيد) على العوائل السورية المهجرة القاطنين في قضاء الشيخان،

لكي تكون فرحة العيد مرسومة على وجوههم دائماً و خاصة الأطفال منهم و زرع البسمة بينهم و ممارسة طقوس و مراسيم هذا العيد المقدس الذي يصادف في أول أربعاء من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي ، في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالحضور و بعد الترحيب قدم تهاني العيد لهم بأسم مركزنا و بعدها أستعرض أهم النشاطات و الفعاليات و المساعدات التي يقدمها مركز لالش / الشيخان للنازحين و المهجرين و دوره الفعال في المنطقة ، و بعد توزيع السلات الغذائية شكرت تلك العوائل جهود مركزنا لتقديمه هذه المساعدات لهم و دعمه اللامحدود للنازحين و المهجرين لتخفيف معانتهم الصعبة ، و في الختام بأسم الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان نبارك الجميع قدوم هذا العيد العظيم و نتمنى أن يعم السلام في كل بقاع الأرض و نتمنى عودة النازحين و المهجرين إلى مناطقهم سالمين و ممارسة طقوس و مراسيم الأعياد القادمة في مناطقهم .