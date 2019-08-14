لالش الشيخان يستذكر جينوسايد گر عزیر و كوچو

مــركــز لالش / الشيخــان يستـذكــر جينــوســايــد گــر عــزیــر و كــوچــو

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و من أجل أستذكار جينوسايد گر عزیر و سیبا شیخدري في 2007 و إبادة أهالي قرية كوچو في 2014 قام مركز لالش / الشيخان و بالتعاون مع منتدى بعشيقة الثقافي بأمسية شعرية في يوم الثلاثاء المصادف 13 / 8 / 2019 في قاعة مركزنا.

و بحضور السيد كريم سليمان عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و كارگێر الفرع العشرين للحزب الديموقراطي الكوردستاني و الكاتب السيد پیر خدر سليمان و جمع غفير من مثقفي المنطقة ، بعد الترحيب وقف الحضور دقيقة صمت أجلالاً و تكريماً لأرواح شهداء الجينوسايد و كوردستان و على رأسهم البارزاني الخالد و بعدها ألقى السيد حجي خلات المرشاوي كلمة بأسم منتدى بعشيقة الثقافي ثمن فيها جهود مركز لالش / الشيخان ثم عرضت مسرحية بعنوان عودة الشنگالي و بعدها ألقى مجموعة من الشعراء قصائدهم عبرت عن مدى حجم جريمة هذا الجينوسايد التي قام بها الداعش الإرهابي ضد أبناء الديانة الإيزيدية في شنگال عموماً و گر عزیر و کوچو خصوصاً و كذلك قرأت العديد من القصص من قبلهم ، و في الختام عبر منتدى بعشيقة الثقافي شكره و أمتنانه لمركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لهذه الأمسية ، و بدورنا نشكر منتدى بعشيقة الثقافي و جميع الشعراء و القصصيين و الحضور .