مركز لالش / الشيخان يختتم سلسلة محاضرات حول التنوع و تعزيز الثقافات

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِنْ أجل ديمومة التعايش و تعزيز التنوع في قضاء الشيخان ضمن نشاطات و فعاليات مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان ففي يوم الأربعاء المصادف 7 / 11 / 2018 قام مركز ديار و بدعم من منظمة ( USAID ) الأمريكية و بالتنسيق مع مركزنا بأختتام سلسلة من المحاضرات كورشة عمل حول مسارات التنوع و تعزيز الثقافات في قضاء الشيخان في قاعة مركزنا لــ ( 20 ) مشاركة لمدة ساعتان التي قدمها الأستاذ ( خضر دوملي ) عضو مركز دراسات السلام و حل النزاعات في جامعة دهوك ،

حيث أستعرض السيد دوملي أبرز مسارات تعزيز ثقافة التنوع و قبول الآخر من مختلف المكونات الدينية و العرقية و القومية و الإثنية و اللغوية و المناطقية و غيرها لمزيد من الأستقرار في المنطقة كالتنوع و التعددية و تعزيز مكانة جميعها وفق إعلان اليونسكو لمبادئ التسامح و التنوع لسنة 1997 أن التنوع عامل أساسي يؤكد أن المكونات لها حق الوجود و الحفاظ عليه و ضرورة وضع الأطر القانونية له و كذلك بيّن السيد المحاضر أنواع التنوع ( العائلي و ما بعد العائلي و الأنتماء و المجتمعي و الوطن ) و المشاكل التي يواجهها الفرد في التنوع و كيفية التعرف على التنوع و فهمه و التقبل به و تعزيزه و خلق قاعدة مستقرة له و بعدها قسم المشاركات إلى مجموعات للإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت من قِبل السيد المحاضر و مناقشتها و تبادل الآراء فيما بينهم وسبل قبول الآخر و الأبتعاد عن ظواهر التعصب بكافة أشكاله و التعايش بشكل سليم بين الأفراد و الجماعات في مختلف المجالات و في الختام شكرت المشاركات الأستاذ ( خضر دوملي ) و جهود مركز لالش / الشيخان على دوره الفعال في المنطقة و توفيره الأجواء المناسبة لإقامة مثل هذه النشاطات .