مركز لالش / الشيخان يختتم دورة تقوية لمادة الرياضيات

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان و من أجل أستغلال العطلة الصيفية و تمهيداً للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020 و دعماً لشريحة الطلبة لرفع مستواهم العلمي و الحصول على الدرجات و المعدلات العالية لأنهم عماد المستقبل و البذور التي تعطي ثماراً ناضجة ،

ففي يوم الأحد المصادف 1 / 9 / 2019 أختتمت دورة تقوية لمادة الرياضيات ( الكورس الأول ) للصف الثاني عشـر العلمي ( الدراسة الكوردية ) لــ ( ٢٠ ) طالب و طالبة في قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان ، حيث أفتتحت هذه الدورة في يوم الخميس المصادف 15 / 8 / 2019 و التي أستمرت لمدة ( 18 ) يوماً و في كل يوم ألقيت محاضرة مدتها ساعة و نصف الساعة التي قدمها المدرس ( غزوان رمضان علي ) ، و في ختام الدورة شكر الطلاب و الطالبات جهود المدرس و جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء المناسبين لهم في إتمام و إنجاح هذه الدورة و دعمه المستمر لشريحة الطلبة و دوره الفعال في المنطقة و على إقامة الدورات و النشاطات و الفعاليات .