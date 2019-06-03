مركز لالش / الشيخان يحيي يوم الطفل العالمي

إعلام مركز لالش / الشيخان

مـن أجـل زرع البسمة على وجـوه الأطفـال الأبريـاء الذين هم دائماً ضحايـا الصراعات و الحـروب و من أجل تخفيف هموم التهجير و النزوح ما يقارب الخمس سنوات و هم بعيدون عن مناطقهم دون مرح و اللعب مـــع أصدقائهم و حرمانهم من أبسط حقوقهم و الكثير منهم أصبحوا يتامى بعد غزو داعش الإرهابي على قضاء شنگال و قتلوا الآلاف من أبنائه و خطف و سبي الفتيات و النساء و الأطفال، ففي يوم السبت المصادف 1/6/2019 زار وفد من مركز لالش / الشيخان كمب الشيخان لإحياء ذكرى يوم الطفل العالمي ، حيث أستقبل الوفد و الترحيب به من قبل مدير الكمب السيد ( عامر عبو ) و بحضور ( 50 ) طفل و طفلة.



و عدد من عوائلهم و بعدها قدم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان هدايا لعب لجميع الأطفال الحاضرين فزرعت البسمة علـى تلك الوجوه الجميلة البريئة و في الختام شكــرت عوائل الأطفال جهود مركـــز لالش / الشيخان و دوره الفعــال فـــي المنطقة و مساعدة النازحين و بدورنا قدمنا جزيل الشكر لإدارة الكمب على تعاونها المستمر مع مركز لالش و توفير الأجواء الملائمة لإقامة النشاطات و الفعاليات و تقديم المساعدات للنازحين فيها .