محاضرة حول عقد الزواج و تصديقه و أهميته في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش الشيخان

بالتعاون مع منظمة هاريكار الغير حكومية نظم مركز لالش / الشيخان محاضرة حول عقد الزواج و تصديقه و أهميته في يوم الإثنين المصادف 1 / 4 / 2019 لــ 25 مشاركاً و من كلا الجنسين من المهجرين السوريين القاطنين في قضاء الشيخان حيث ألقيت المحاضرة من قبل المحامية بفرين يوسف قادر.

في البداية سردت المحاضرة أبرز مشاكل الزواج غير القانوني كزواج بدون عقد و تبعاته السلبية و كذلك شرحت أهم القوانين الزوجية لمصلحة كلا الطرفين مستندة إلى التجارب و الخبرة و بعدها طرحت عليها العديد من الأسئلة من قبل المشاركين و المشاركات حول عقد الزواج و أهميته و بعض المشاكل التي يعاني منها الزوجين فأجابت عليها المحاضرة بالشكل القانوني وكذلك طرحت المحامية عليهم أنها مستعدة لتوفير لهم الوقت للمشورة القانونية مجاناً حول الزواج القانوني بشكل عام و عقد الزواج و مدى أهميته في المستقبل لتلافي حالات الطلاق التي تؤثر سلباً على الطرفين ، و في الختام شكرت المنظمة و المشاركين و المشاركات جهود مركزنا لتوفيره الأجواء المناسبة لإقامة مثل هذه النشاطات لزيادة الوعي الثقافي و القانوني و الأجتماعي في المنطقة و النازحين و المهجرين .

