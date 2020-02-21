لالش الشيخان.. حوار مفتوح حول طقوس و مراسيم عيد خدر و ألياس

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان ففي يوم الخميس المصادف 20/2/2019 أقيمت محاضرة حول طقوس و مراسيم عيد خدر و ألياس للسيد خلف ألياس علي عضو الهيئة الإدارية لمركزنا و بحضور عدد من مثقفي المنطقة ، في البداية سرد السيد خلف ألياس نبذة مختصرة عن تاريخ هذا العيد المقدس لدى الديانة الإيزيدية و طقوسه و مراسيمه الدينية و علاقتها بالطبيعة التي تمارس في هذا العيد موضحاً أن هذا العيد يقع في الخميس الأول من شهر شباط حسب التقويم الشرقي من كل سنة بعــد صوم ثلاثة أيــام متتالية الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء و عمل أكلات واطعمة خاصة في هذا العيد مكونة من سبعة أنواع من الحبوب و هي القمح و الشعير و الحمص و العدس و البقلاء و الذرة و حب الشمس (حبوب عباد الشمس) و خلطها و طحنها.

و بعدها تم فتح باب النقاش و طرح الأسئلة أمام الحاضرين ، حيث طرحت عدد من الأسئلة فأجاب عليها السيد خلف ألياس بشكل مفصل ، و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان على هذهِ النشاطات المتنوعة و دوره الفعال لإحياء كافة الأعياد و المناسبات . و بأسم مركز لالش / الشيخان نبارك الجميع هذا العيد و نتمنى أن يعم السلام في العالم .