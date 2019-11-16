لالش إيسيا يوزع القرطاسية على مدارس قريتي ايسيان وبيرستك

مكتب لالش ايسيا

ضمن النشاطات والبرنامج السنوي لمكتب لالش ايسيا لتقديم الدعم المعنوي والمادي بقدر الامكان في بداية كل سنة دراسية لإدارات المدارس لزيادة التعاون والتنسيق بين مؤسسة لالش والمدارس نحو ترقية وتقدم التربية والتعليم.

من هذا التوجه زار وفد من مكتب لالش ايسيا في يوم الخميس المصادف 14/11/2019 الى مدرسة ايسيان الابتدائية للنازحين واعدادية ايسيان للنازحين للدراسة العربية في قرية ايسيان , وايضا زار وفدنا الى مدرسة نهدار في قرية بيرستك للدراسة الكوردية, وقدم لهم بعض القرطاسية والمستلزمات المدرسية لإدارات والهيئات التدرسية في تلك المدارس .

حيث استقبل وفد مكتبنا بحفاوة من قبل المدراء والأساتذة في تلك المدارس وقدموا شكرهم وتقديرهم لجهود مكتب لالش ايسيا وإدارته في دعمهم وتقديرهم لعملية التربية والتعليم.