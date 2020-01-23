لالش إيسيا يزور منظمة باعدرى للحزب الديمقراطي الكوردستاني

مكتب لالش ايسيا

زار وفد مكتب لالش إيسيا بتاريخ 22/1/2020 مقر منظمة الحزب الديمقراتي الكوردستاني في ناحية باعدري, ضم كل من السادة قاسم ميرزا مسؤول المكتب وصبري كالو عضو المكتب.



واستقبل وفد مكتب لالش ايسيا من قبل مسؤول المنظمة دلدار علي وكوادرها, وقدم وفد مكتبنا التهاني والتبريكات لمسؤول المنظمة وكوادرها, وتمنوا له الموفقية و النجاح في مهامهم , وناقش الجانبان المواضيع المختلفة والمشتركة بينهما .

وعبر مسؤول وكوادر منظمة باعدري للحزب الديمقراطي عن عميق شكرهما و امتنانهما لهذه الزيارة .