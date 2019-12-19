ديسمبر 19, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش إيسيا يزور مقر منظمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش إيسيا يزور مقر منظمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مكتب لالش ايسيا

زار وفد مكتب لالش إيسيا بتاريخ 18/12/2019 مقر منظمة الحزب الديمقراتي الكوردستاني في قرية ايسيان, ضم كل من السادة قاسم ميرزا مسؤول المكتب هيثم حسن ومروان علي اعضاء المكتب.
واستقبل وفد مكتب لالش ايسيا من قبل مسؤول المنظمة سلام بدل وكوادرها, وقدم وفد مكتبنا التهاني والتبريكات لهم بمناسبة تعيين الكادر فاخر الياس فيها, و تمنوا له الموفقية و النجاح في مهامه الجديد, وناقش الجانبان المواضيع المختلفة والمشتركة بين الجانبين .
وقد عبر مسؤول وكوادر منظمة الحزب الديمقراطي عن عميق شكرهما و امتنانهما لهذه الزيارة .

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