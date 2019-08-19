لالش إيسيا يزور اللجنة المحلية للديمقراطي الكوردستاني في باعدري

إعلام لالش إيسيا

زار وفد من مكتب لالش إيسيا الثقافي و الأجتماعي بتاريخ 18/8/2019 لجنة محلية باعدري للحزب الديمقراتي الكوردستاني, واستقبل وفد مكتب لالش ايسيان من قبل الاستاذ خيري بريم مسؤول اللجنة المحلية وكوادرها, وقدم وفد مكتبنا لهم التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ (73) لتأسيس الحزب الديمقراتي الكوردستاني, وناقش الجانبان مواضيع مختلفة والمشتركة بين الجانبين .

ان الدور الريادي للحزب ونضاله في الحركة التحررية الكوردية وبين جميع القوى والمكونات الكردستانية نحو تطلعات الشعب الكوردي المستقبلي وتأسيس دولته المستقلة, كان منذ تأسيس الحزب الديمقراطي بتاريخ 16 آب/ عام 1946 بقيادة الجنرال ملا مصطفى البارزاني، وخاض نضالاً طويلاً ومريراً في سبيل القضية الكوردية منذ ذلك الوقت.