كوسرت رسول: نادية مراد رمز للصمود ومواجهة الفكر المتطرف

بعث السيد كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تهنئة الى الناجية الايزيدية نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام للعام 2018، فيما يأتي نص البرقية:

العزيزة/ نادية مراد

تحية طيبة

ببالغ السعادة والفرح تلقينا خبر فوزكم بجائزة نوبل للسلام للعام 2018، هذا مبعث سعادة وسرور لنا ولجميع ابناء شعب كوردستان، حيث تصبح امراءة كفوءة وصامدة مثلكم صاحبة هذه الجائزة، كا تشرفتم بانكم اول كوردية واصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام.

انت لنا ولجيمع ابناء القومية الكوردية نموذج للصمود ومواجهة الفكر المتطرف، وقد عملتم في الفترات الماضية بكل جهد في هذا المجال، وبالتزامن مع تهنئتنا الحارة لكم، نؤكد دعمنا الكامل لكم. ونتمنى ان تكونوا دائماً في القمة، انت رمز للفتيات والنساء الكورديات وانت رمز للصمود.

كوسرت سول علي

نائب الامين العام

للاتحاد الوطني الكوردساني

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