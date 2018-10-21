كورديان إيزيديان ينالان جائزة الأم تيريزا في الهند

رووداو-أربيل/ بدعم من المكتب الخاص لنيجيرفان البارزاني للمخطوفين الكورد الإزيديين، وشبكة رووداو الإعلامية، ينال كورديان إزيديان جائزة الأم تيريزا للعام 2018 في الهند.

ستجري اليوم، الأحد 21 تشرين الأول 2018، مراسم يحضرها نحو 700 شخصية من أنحاء العالم، يتم خلالها تكريم عشرة أشخاص عالمياً، ومن بينهم الكوردية الإزيدية الناجية من قبضة داعش، ليلى تعلو، والناجي من الإبادة الجماعية في قرية كوجو، إيديس بشار.

وصرح أبرايم ماثيا، مدير مؤسسة هارموني فاونديشت، التي تجري هذه المراسم سنوياً، لشبكة رووداو الإعلامية: “من خلال القسم الإنجليزي لموقع شبكة رووداو الإعلامية حصلنا على معلومات عن الناجين من قبضة داعش، فاتصلنا بناصر علي (مدير مكتب رووداو في دهوك) وحصلنا منه على المزيد من المعلومات، وبناءً على اقتراح منه اخترنا إزيديين من إقليم كوردستان العراق، ثم وجهنا دعوة رسمية إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان البارزاني”.

وقد توجه وفد من الكورد الإزيديين تابع لمكتب المخطوفين في المكتب الخاص لنيجيرفان البارزاني إلى الهند للمشاركة في تلك المراسم. بهذا الخصص أعلن مسؤول مكتب المخطوفين في المكتب الخاص لنيجيرفان البارزاني، حسين القائدي: “نشارك في هذه المراسم باسم جميع الكورد الإزيديين وشعب كوردستان، وننقل إلى الشعب الهندي والمشاركين في المراسم رسالة وآلام ومعاناة الكورد الإزيديين”.

جائزة الأم تيريزا تمنح سنوياً، منذ العام 2005، لعشرة شخصيات وناشطين عالميين يلعبون دوراً في العمل التطوعي وخدمة الإنسانية والتعايش والسلام العالمي.