كوردستان تطالب بغداد باعادة الادارة الشرعية الى سنجار

وايقاف التدخل الخارجي في شؤون المنطقة

اكدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان عدم عودة الادارة والاجهزة الشرعية الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، يتسبب بفراغ اداري وسياسي واوضاع غير مستقرة، داعية الحكومة العراقية الاسراع باعادة الادارة الشرعية الى القضاء والبدء باعمارها تمهيدا لعودة سكانها النازحين.

وجاء في بيان المنسق المنظم للتوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء، انه نتيجة للهجوم الوحشي الذي شنته التنظيمات الارهابية على قضاء سنجار تعرض ابناؤها للنزوح والتشرد عن بيوتهم واملاكهم والتوجه نحو اقليم كوردستان، مستدركا انه بعد ثلاث سنوات من تحرير القضاء من قبل قوات البيشمركة ومن ثم دخول القوات العراقية اليها لم يستطع القسم الاعظم من النازحين العودة الى ديارهم وبقوا في مخيمات النزوح وكذلك لم تعد الادارة الشرعية الى القضاء.

وبشأن الاوضاع في القضاء قال زيباري ان منع عودة الادارة الشرعية الى القضاء يتسبب في خلق فراغ اداري وسياسي واوضاع سياسية وادارية غير مستقرة في المنطقة بصورة عامة، مبينا ان ادامة هذه الاوضاع يتسبب بعدم عودة الاهالي والبدء بخطوات الاعمار فيها.

وطالب زيباري الحكومة العراقية الاسراع في اعادة الادارة الشرعية لسنجار والتقليل من التأثيرات الخارجية على هذه المنطقة والبدء بخطوات الاعمار في المنطقة بصورة عامة مما يصبح تمهيدا لعودة اهاليها النازحين الى مناطقهم الاصلية.