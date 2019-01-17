كوردستان تحرر فتاة ايزيدية من قبضة داعش بسوريا: تعرضت لأبشع الانتهاكات

شفق نيوز/ اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين يوم الخميس عن انقاذ فتاة ايزيدية من قبضة تنظيم داعش من سوريا .

وقال مدير مكتب انقاذ المختطفين في دهوك حسين كورو القائيدي في بيان اليوم ان المختطفة تدعى (فريال خديدا) تبلغ من العمر 18 سنة من سكنة “سيبا شيخدري”.

وأضاف ان الفتاة اختطفت مع عائلتها في الثالث من اغسطس 2014 في قريتها سيبا شيخدري / قضاء شنگال عند اجتياح داعش للمدينة.

وتابع القائيدي أن تلك الفتاة “تعرضت لأبشع الانتهاكات على يد التنظيم الارهابي”.