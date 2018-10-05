قوباد طالباني: نادية مراد اوصلت مآسي الايزيديين الى العالم

بعث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، برقية تهنئة الى نادية مراد بمناسبة فوزها بجائزة نوبل للسلام للعام 2018.

وجاء في برقية التهنئة: بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام للعام 2018، اقدم احر التهاني والتبريكات للناشطة الايزيدية نادية مراد، وهذه الجائزة هي مبعث فخر لجميع ابناء شعب كوردستان.

واضاف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: ان الناجية من يد الارهابيين الفتاة الشجاعة نادية مراد، استطاعت ايصال رسالتها الانسانية ونقل مآسي الايزيديين الى العالم، والآن فازت بهذه الجائزة، نادية مراد ستصبح سفيرا للسلام وممثلاً عن جميع الكورد الذين تعرضوا للظلم على مر التاريخ، وفي نفس الوقت ستوصل صرخة ضحايا الابادة الجماعية من الايزيديين والجرائم ضد الانسانية التي اقترفت بحقهم الى الشعوب المتحررة في العالم.

وتابع قوباد طالباني: في يوم من الايام كانت حياة السيدة نادية مراد في خطر، وتحت تهديد الارهابيين، لكن ارادة هذه السيدة لم تتحطم ابداً وبعد تحررها، حاولت ايصال آلامها وآلام شعبها الى العالم وتمكنت من النجاح بفضل جهود الخيرين.

وقال: حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بجرائم الابادة الجماعية التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي، وان يعود جميع الكورد الايزيديين الى منازلهم وان يعيشوا حياتهم الاعتيادية بسلام ومن اجل هذا نحتاج الى جهود جميع الاطراف.

وختم قوباد طالباني برقيته قائلاً: ان قرار لجنة نوبل بمنح الجائزة لنادية مراد اسعدنا كثيراً، ونعتبره تقديراً لتضحيات نادية مراد وجميع الاخوة والاخوات الايزيديين.

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