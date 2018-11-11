قتلوا الرجال الأربعة برمي الرصاص على رؤوسهم

الباحث/ داود مراد ختاري

هاجم داعش قريتنا( مجمع التأميم – خانصور) يوم 3-8-2014 فهاجر الأهالي الى دهوك وجبل شنكال، بقيت مع والدي (سلو حسين مرزا)، عمي (خلف حسين مرزا) وزوجته )باران الياس حسين( كانوا عجزة لم يستطيعوا الهرب الى الجبل، بقيت يومين لإقناعهم ونذهب الى الجبل وبقينا في البيت خلال هذه اليومين تحت سيطرة الدواعش وهم يهينوننا ويجبروننا على دخول الاسلام وترك الدين بالتهديد والقتل والتعذيب.

قال السيد حسين سلو حسين : في اليوم الثالث يوم 6-8-2014 داهم داعش دارنا بالقرية واخذوا ابي وعمي ومازالا مفقودان، كانت زوجة عمي (باران) بالبيت لم يأخذونها لانها كانت مريضة وتشكو ألماً، وكنت متواجداً في البيت قبل وصول الدواعش بدقائق، أخفيت نفسي في البستان وخاصة بين أحراش الباذنجان ومعي أشخاص آخرين، اخذ الدواعش اربعة أشخاص كانوا موجودين معنا وقتلهم بإطلاق النار على روؤسهم، وهم كل من :

نواف سعيد خلف سليمان الدخي

صلاح رشو خديدة مراد حليقي

نايف خلف مراد ابراهيم حليقي

مروان صالح حجي حمد قيراني

بعد المداهمة تم الرمي علينا بالعيارات النارية أخذوا ابي وعمي وبعض الاشخاص الموجودين في المنطقة بعد عشر دقائق خرجت من بين الاحراش في البستان، ذهبت الى البيت رأيت زوجة عمي فقالت :

أخذوا والدك وعمك، ارجو منك أن تهرب الى الجبل اذا عادوا الدواعش سيقتلونك في هذه المرة .

هربت إلى الجبل في يوم 6-8-2014 رأيت الأطفال والعجزة يموتون عطشا”وجوعا” تحت درجة حرارة مرتفعة جداً، وعدت الى الدار في الليل ثانيةً، أخذت زوجة عمي الى الجبل، بقينا ثلاثة أيام في الجبل بوضع مأساوي وفي اليوم الرابع يوم 10-8-2014 هربنا من الجبل الى سورية ومن ثم الى كوردستان في مدينة زاخو في نفس اليوم.

الصور : للضحايا