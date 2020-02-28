قائمقام شنكال يحذر من سيناريو جديد شبيه بـ 2014 ومن عض اصابع الندم

حذّر قائمقام قضاء شنكال (سنجار) والنائب السابق عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي ، محما خليل، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية والقوات الامنية من سيناريو جديد شبيه باحتلال الموصل عام ٢٠١٤.

وكان مسلحو تنظيم داعش قد اجتاحوا شنكال مطلع أغسطس/آب 2014 وارتكبوا جرائم فظيعة بحق سكان البلدة الايزيديين من قتل وخطف وتهجير.

خليل قال في بيان ، إن “الدواعش في المناطق المتاخمة لمناطق الايزيديين في محافظة نينوى يعدون العدة لاحتلالها من جديد”، مضيفاً ” اذا لم تتحرك الحكومة الاتحادية وتقضي عليهم فانها سوف تعض اصابع الندم”.

وكانت قوات البيشمركة التي حررت قضاء شنكال من احتلال داعش ، قد انسحبت منه بعد أحداث 16 اكتوبر 2017 حيث شنت بغداد هجوماً عسكرياً غير مبرر على المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ( المتنازع عليها) بضمنها شنكال ، بعد استفتاء استقلال الاقليم ، واشتداد الخلافات المتراكمة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان.

وتتواجد حالياً في المدينة “وحدات مقاومة شنكال” التابعة لحزب العمال الكوردستاني في شنكال الى جانب ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية العراقية الاخرى.

وأردف قائمقام شنكال ، ان “منطقة كوهبل (اندلس)، التابعة لناحية سنونى في قضاء شنكال (110كم غرب الموصل) تتعرض لهجمات من الدواعش، انطلاقا من قرى جري وسيبايا وساير وخازوكة”، مشيرا الى ان “اغلب الهجمات تنطلق من قرية جري التابعة لناحية سنونى المتاخمة لناحية ربيعة قرب الحدود السورية”.

مبيناً ، ان “الدواعش يبدون في النهار على انهم مدنييون عادييون في هذه المناطق، لكنهم يتحولون ليلا الى مسلحين ، ويقومون بمهاجمة الآبار الارتوازية في قرى الايزيديين، بنفس السيناريو الذي احتلوا به شنكال عام 2014، حيث قاموا لحد الان بتهديم 15 بئرا ارتوازيا في منطقة كوهبل، من خلال هجماتهم التي كان اخرها ليلة امس”.

وتابع قائمقام شنكال، ان “هذه الابار الارتوازية تعيش عليها آلاف الدوانم الزراعية التي هي مصدر لرزق العوائل الايزيدية العائدة من النزوح ، والتي كانت قد اعادت تأهيلها منظمة الفاو للاغذية العالمية لتشجيع عودة النازحين، بعد ان دمرها الدواعش عام 2014”.

قائمقام شنكال وجه ندائه الى الحكومة العراقية لتصريف الاعمال والقوات الامنية ورئاسة اقليم كوردستان والبرلمان العراقي ، والقوى الوطنية، وممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، والتحالف الدولي وحكومة محافظة نينوى ” بالتعاون لانقاذ المكون الايزيدي من عملية ابادة جديدة محققة”، لافتاً إلى، ان “الايزيديين يفكرون حاليا بالهجرة العكسية من مناطقهم ” ، مطالبا “الحكومة العراقية بتعويض الاهالي وملاحقة الارهابيين قضائيا”.