قائمقام شنكال: الإيزيديون يشكلون 30% من نازحي العراق

أعلن قائمقام قضاء شنكال (سنجار) محما خليل، اليوم الأحد، أن النازحين الإيزيديين يشكلون حوالي30 بالمئة من المجموع الكلي للنازحين في البلاد، كاشفاً عن تقديمه مشروعاً للحكومة الاتحادية وحكومة الموصل المحلية، يتضمن جدولاً زمنياً لعودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال خليل في بيان صحفي تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إن «المشروع تضمن عدة نقاط مهمة من شأنها أن تغلق ملف النازحين بشكل كامل وإلى الأبد، ويضمن الاستقرار في مختلف المجالات لمناطقهم»، موضحاً أن «الإحصائيات الدولية أشارت إلى أن الإيزيديين يمثلون 30 بالمائة من مجموع النازحين الكلي في العراق».

وأضاف أن «هذا المشروع هو مشروع وطني متكامل لضمان السلم المجتمعي والاستقرار الأمني، بعد أن عانى النازحين من ويلات الحروب والقتل والدمار والسبي الذي تعرضوا له»، مشيراً إلى أن «النازحين سيكونون عيوناً أمينة وسنداً للقوات الأمنية وضماناً حقيقياً لعدم عودة الدواعش بعد القضاء عليهم بفعل الضربات والجهد الاستخباراتي».

وأوضح خليل، أن «عودتهم هو تحقيق للمصالحة الوطنية والاستقرار، في حين أن بقاءهم على هذا الحال مشردين ومنفيين هو بمثابة عدم استكمال للانتصار على داعش».

وعبر عن أسفه بأن تكون هناك أموال تصرف على هذا الملف، «لكن تصرف في مكان ليس في محله، لذا من واجب الحكومة أن يتم تعويض النازحين لإشعارهم باهتمام الدولة بهم، وبالتالي سيكونون عيوناً ساهرة جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية».

وكشف خليل، أن المشروع تم تسليمه إلى الحكومة، التي وعدت بالرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.