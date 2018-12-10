ديسمبر 10, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

قائد عمليات نينوى يمنح الجنود الايزيديين اجازة (عيد الصيام)

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فى :شؤون ايزيدية
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قائد عمليات نينوى يمنح الجنود الايزيديين اجازة (عيد الصيام)
إعلام مجلس محافظة نينوى
بناءا على الاتصال الهاتفي بين السيد سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى، واللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، تم منح الجنود الايزيديين ضمن قواطع عمليات نينوى اجازة عيد الصيام.
وقال جتو انه “خلال اتصالنا مساء اليوم الاحد، باللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، تم منح الجنود الايزيديين ضمن قواطع عمليات نينوى اجازة عيد الصيام الايزيدي لغاية يوم السبت القادم”.
ويبدا عيد الصيام الايزيدي يوم الثلاثاء المقبل وينتهي يوم الجمعة المصادف 14/12/2018.

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