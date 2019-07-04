في الشيخان.. محاضرة حول “بيان و حجة الولادة”



إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجـل التوعية و رفـع المستوى الثقافـي و القانوني للنازحين، قامت منظمة هاريكار و بالتنسيق مـع مركـز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان فـي يوم الإثنين المصـادف 1 / 7 / 2019 أقيمت محاضـرة حـول بيـان و حجـة الولادة لــ ( 10 ) أشخاص من النـازحين من قبل القانونيتان بفرين يوسف قادر و بذيان نعمت أحمد في قاعة مركزنا .

في بداية المحاضرة قدمت المحاضرتان نبذة مختصرة عن بيان و حجة الولادة بالشكل القانوني و بعدها أستعرضت أهم العراقيل و المشاكل التي يجابهها المواطن في الدوائر الحكومية و كيفية أجتيازها قانونياً بحيث يكون بيان و حجة الولادة رسمية و قانونية ، حيث أن هذه المنظمة تقدم المساعـدة للنازحيـن فـي الشـؤون القانـونيـة فـي الدوائـر الحكوميـة و دعـمهـم صحيـاً فـي الحـالات و الأمراض النفسية و الأمراض الأخرى و مساعدتهم قانونياً و من جميع النواحي ، و فـي ختام المحاضرة شكـر الحضور و المحاضرتان جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه الدائم مع منظمة هاريكار و توفير الأجواء المناسبة لإقامة النشاطات و الفعاليات .