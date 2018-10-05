فيان دخيل تهنئ نادية مراد: نأمل أن تكون الجائزة حافزاً للحكومة الاتحادية على الإقدام على خطوات جدية لإنصاف الإيزيديين

بسرور كبير تلقينا خبر فوز الناشطة والسيدة الايزيدية نادية مراد بجائزة نوبل مناصفة مع الطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا، نتيجة عملهما كل على حدة، ضد استغلال الاعتداء الجنسي كسلاح خلال الحرب.

نحن نرى ان هذا الفوز والتكريم للناشطة نادية مراد التي هي احدى الناجيات الايزيديات رغم فقدانها لوالدتها ولستة من اشقائها في مجزرة كوجو في شنكال، هو انصاف للايزيديين من قبل المجتمع الدولي ومن قبل قوى الخير والسلام.

وعليه ندعو الحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جدية وفاعلة من أجل تعزيز قيم العدالة والحق، من خلال تعويض المتضررين منهم، تسريع عمليات محاكمة عناصر داعش المتورطين بالجرائم ضد الايزيديين، مضاعفة الجهود لانقاذ ما يمكن انقاذه مع وجود اكثر من 3 الاف من المختطفين والمختطفات من الايزيديين وكشف مصير المفقودين منهم.

مبروك للسيدة نادية مراد فوزها بجائزة نوبل، كأول شخصية عراقية تحظى بهذا التكريم العالمي.