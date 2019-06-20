فرع (17) يجتمع مع مركز لالش

شيخ ناصر: ما قام ويقوم به مركز لالش يفوق طاقاته المادية.

كبرنامج ثابت ما بين قسم المنظمات الجماهيرية في الفرع (17) للحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة ومركز لالش متمثلةً بفرعي شنكال وسنوني والمكاتب التابعة لهما من الجهة الأخرى، فقد اجتمع الطرفان في صبيحة يوم الخميس المصادف 2019/6/20 في المقر البديل للفرع السابع عشر بمركز قضاء سيميل حيث مثل الفرع السيد شيخ ناصر باشا مسؤول قسم المنظمات الجماهيرية والسيد خديدا قولو مسؤول النقابات المهنية التابعة للقسم المذكور ومن جانب فرعي المركز فقد حضر مسؤولي الفرعين بالإضافة الى مسؤولي المكاتب التابعة لهما.

وقد بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على ارواح جميع شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وادريس الفقيد. وبعد ذلك ألقى شيخ ناصر كلمة عن دور مركز لالش في المجتمع وقال فيها بأن ما قام ويقوم به مركز لالش يفوق طاقاته المادية وركز على دور المركز حول نشاطاته والخدمات التي يقوم به المركز واثنى على جهود لالش في تقديم المساعدات للطلبة وخصوصا عملية نقلهم وبعد ذلك أوضح الأهداف السامية التي يعمل الجهتان من أجلها وهي تقديم ما يمكن تقديمه للمجتمع بشكل فعلي واختتم حديثه بفتح باب المناقشة حول بيان السلبيات في العمل من أجل تحويلها الى ايجابيات وكذلك بيان المقترحات التي من شأنها ان يستفاد منها أهلنا وخصوصا في مخيمات النازحين.

وقد قدم وفد مركز لالش تهانيهم لشيخ ناصر بمناسبة تسلمه مسؤولية قسم المنظمات الجماهيرية بالفرع ومن ثم اتفقوا الجميع بأن يتم العمل على ما تم تدوينه في محضر الاجتماع خلال الفترة القليلة القادمة بحيث يتم تقييم ذلك في الاجتماع القادم.