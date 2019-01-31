فتح عدد من المقابر الجماعية في شنكال

وكالات/ باشرت الفرق الفنية التابعة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء اعمالها في تسييج عدد من المقابر الجماعية الواقعة في شنكال.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس: ان الفرق الفنية التابعة لها باشرت اعمال تسييج عدد من المقابر الجماعية الواقعة في شنكال.

واضافت: ان المقابر تقع تحديداً ضمن قرية كوجو وقرية قني، مبينة ان التسييج يأتي للحفاظ على الادلة ورفات الشهداء الظاهرة على السطح ومنع العبث فيها، ذلك وبالتعاون والتنسيق والدعم الكامل من قبل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP.

ودعت المؤسسة، حسب بيانها، الجهات الحكومية المتواجدة في المنطقة الى الحفاظ على تلك المقابر لضمان فتحها بالصورة القانونية الصحيحة ومن خلال الجهات المعنية حرصا على تحديد جنس رفات الشهداء.