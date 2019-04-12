فتح ثاني مقبرة جماعية للكورد الإيزيديين غداً للتعرف على هوية الضحايا

رووداو- سنجار/ بعد مرور 25 يوماً على فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في قرية كوجو بقضاء سنجار، سيبدأ فتح ثاني مقبرة يوم غد الجمعة.

وقال وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان، برفان حمدي لشبكة رووداو الإعلامية: “بعد فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في قرية كوجو وتبين أن العملية تسير بنجاح، سيتم يوم 12-4-2019 البدء بإعادة فتح ثاني مقبرة جماعية للكورد الإزيديين على مشارف سنجار”.

وأضاف: “في 15-3-2019 بالتعاون بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق ومنظمة (يونيتات) جرى فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإزيديين في كوجو، واستمرت العملية حتى 19-3-2019 وقد نجحت في التعرف على رفات 30 عائلة”.

وجرى فتح المقبرة وفقاً المعايير المطلوبة، وستشارك في عملية فتح المقبرة الجماعية الثانية غداً منظمة المجلس الدولي للممرضين التابعة للأمم المتحدة.