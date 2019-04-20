فتح المقابر الجماعية

الباحث/ داود مراد ختاري

تم فتح (8) مقابر جماعية لشهداء قرية كوجو بالإضافة الى قبر الشهيد أحمد جاسو رئيس عشيرة المندكان ، من قبل الجهات المختصة ويتم ارسال الرفات مع المستمسكات الى بغداد، والعمل مستمر لإكمال بقية المقابر الجماعية في كوجو ، ومن ثم سيبدؤون بالعمل في بقية المقابر في قضاء شنكال .

وكشف مصادرنا الخاصة في شهر آذار الماضي تم الكشف عن (4) مقابر جماعية في القحطانية و مقبرتين بالقرب من محطة كهرباء مجمع الجزيرة، و(5) مقابر فردية في كورا عفدو ، ومقبرة جماعية في باب الخان .

الرحمة لأرواح الشهداء …… وشكراً لكوادر التنقيب