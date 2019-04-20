أبريل 20, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

فتح المقابر الجماعية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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فتح المقابر الجماعية
الباحث/ داود مراد ختاري
تم فتح (8) مقابر جماعية لشهداء قرية كوجو بالإضافة الى قبر الشهيد أحمد جاسو رئيس عشيرة المندكان ، من قبل الجهات المختصة ويتم ارسال الرفات مع المستمسكات الى بغداد، والعمل مستمر لإكمال بقية المقابر الجماعية في كوجو ، ومن ثم سيبدؤون بالعمل في بقية المقابر في قضاء شنكال .
وكشف مصادرنا الخاصة في شهر آذار الماضي تم الكشف عن (4) مقابر جماعية في القحطانية و مقبرتين بالقرب من محطة كهرباء مجمع الجزيرة، و(5) مقابر فردية في كورا عفدو ، ومقبرة جماعية في باب الخان .
الرحمة لأرواح الشهداء …… وشكراً لكوادر التنقيب

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