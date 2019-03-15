فتح أول مقبرة جماعية للكورد الإيزيديين في سنجار

رووداو – أربيل/ من المقرر ان تُفتح اليوم الجمعة، إحدى المقابر الجماعية التي حفرها تنظيم داعش، والتي تضم رفات مواطنين من الكورد الإزيديين بمنطقة كوجو بقضاء سنجار، والذي سيطر عليه عناصر التنظيم في حزيران 2014، وقتل وشرد فيها آلاف الكورد الإزيديين.

ومن المقرر ان يشارك في هذه المراسيم ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والأمم المتحدة، بالإضافة الى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

من جهته، أعلن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد)، أنه سيقوم (اليوم الجمعة) بدعم عمل الحكومة في إجراء عمليات استخراج الرفات المتعلقة بضحايا جرائم داعش في سنجار.

وذكر الفريق الأممي في بيان، أمس، أن عملية اليوم (الجمعة): “ستكون أول عملية لاستخراج الرفات في منطقة سنجار، وسيتم إجراؤها في قرية كوجو”. وذكر أن “الدلائل تشير إلى أن المئات من سكان كوجو، من رجال وفتيان في سن المراهقة ونساء (ينظر إليهن) ممن فاتهن سن الإنجاب، قد قُتلوا على يد مقاتلي (داعش) في أغسطس عام 2014، وتم اختطاف أكثر من 700 امرأة وطفل”.