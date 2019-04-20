عيد رأس السنة الايزدية في جلسة حوار في لالش إيسيا

إعلام مكتب لالش ايسيا

اقام مكتب لالش ايسيا عصر يوم الخميس المصادف 18/4/2019 جلسة حوارية حول عيد رأس السنة الايزدية عيد الخليقة, بحضور مسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمكتب لالش ايسيا و كوادر منظمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في القرية ومجموعة من الشباب والمثقفين واحيوا هذه المناسبة المقدسة والقديمة .

فِي بداية الجلسة رحب السيد قاسم مرزا مسؤول مكتبنا بالحضور متمنيا لهم ولجميع الايزديين والأمم والشعوب سنة سعيدة ، وقدم نبذة مختصرة عن تاريخ هذا العيد والمراسيم والطقوس التي كانت تقام في الازمنة العابرة عن هذا العيد ومعانيه ودلالاته وأوجه التشابه مع الديانات والمعتقدات الاخرى في العصور السومرية والبابلية وغيرها .

وما فيها من تجليات مقدسة من منع الزواج وحفر الأرض في شهر نيسان وهي عروسة الأشهر وسلق وتلوين البيض, وفيها معاني تتعلق بخلق الكون والخليقة في انفجار الدرة البيضاء, ونزول (ملك زان)في الاعتقاد الايزيدي.

وجرى حوار ونقاش بين الحاضرين, واختتم الجلسة بالتقليد الايزيدي المرافق لعيد (سرسال) بلعبة كسر البيض .