أغسطس 07, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

عيادة طبية في مركز لالش / الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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عيادة طبية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان ففي صباح يوم الثلاثاء المصادف 6 / 8 / 2019 مركز ذيان لحقوق الإنسان و بالتعاون مع مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان قام بفحص أكثر من ( 50 ) نازح في الشيخان من كافة الفئات العمرية و من كلا الجنسين و تقديم الأدوية لهم في مركز لالش / الشيخان.

وكانت الفحوصات و الأدوية للحالات و الأمراض الباطنية و النفسية و العلاج الطبيعي و الإرشاد الصحي للحالات الأجتماعية و قدمت هذه الخدمات من قبل الدكتورة نارين فرج و الباحث الأجتماعي وطبان ذيبان و المعاون الصيدلي خيري طبعو ، و في الختام شكر مركز ذيان جهود مركز لالش / الشيخان لتعاونه و توفيره الأجواء المناسبة لتقديم هذه الخدمات للنازحين.

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