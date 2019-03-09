عودة 9 أطفال وامرأة ايزيديين مختطفين من سوريا الى سنجار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، يوم الخميس، انها تمكنت من إعادة 9 أطفال وامرأة ايزيديين كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح صحافي، إن “الفرقة 15 في الجيش العراقي أمنت وصول تسعة أطفال وامرأة إيزيديين كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش في سوريا”.

مضيفاً ، أن “عملية تأمين وصولهم كانت من سوريا باتجاه منفذ الفاو الواقع بين قضائي سنجار وربيعة في محافظة نينوى”.

وبين المتحدث أن “المحررين نقلوا إلى ذويهم في قضاء سنجار”.

ومنذ بدء الحملة على منطقة الباغوز آخر معاقل مسلحي داعش في سوريا تم تحرير عدد من الايزيديين المختطفين لدى داعش بينهم نساء واطفال.