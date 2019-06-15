عودة 60 ايزيديا من الأراضي السورية الى سنجار

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني، امس الجمعة، عودة ما لا يقل عن 60 ايزيديا من الأراضي السورية الى قضاء سنجار.

وأفادت الخلية في بيان ان “جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 12 عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من داعش عام 2014”.

وأكد البيان انه جرى التدقيق في وثائقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني.

واشرف الجهاز قبل عشرة أيام على عودة 70 شخصا من المخيم المذكور وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.