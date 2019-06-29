عودة 100 عائلة نازحة إلى ديارها في سنجار خلال أسبوع

رووداو – سنجار/ شجع قرار الحكومة الاتحادية العراقية صرف 1.5 مليون دينار للعائلة النازحة التي تعود إلى سنجار، على عودة النازحين إلى ديارهم، وقد عاد نحو 100 عائلة نازحة إلى سنجار خلال أسبوع واحد.

ورغم الافتقار إلى الخدمات الضرورية في قضاء سنجار، عاد خلال الأسبوع الماضي نحو 100 عائلة نازحة إلى سنجار من مخيمات النزوح في محافظة دهوك.

يسيطر الجيش العراقي منذ نحو عامين على مركز قضاء سنجار وأطرافه، لكن قسماً من أبناء المنطقة يقولون إن “الخدمات في سنجار ليست متوفرة كما يجب”.

وقبل نحو شهرين، زار مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، قضاء سنجار وقرر تنفيذ 63 مشروعاً في منطقة سنجار، لكن ثلاثة من هذه المشاريع فقط في طور التنفيذ حالياً.

من جهة أخرى، قررت الحكومة الاتحادية العراقية قبل أسبوع صرف مبلغ 1.5 مليون دينار عراقي (1250 دولار أمريكي) لكل عائلة نازحة من سنجار إلى ديارها، ما شجع العوائل النازحة المقيمة في مخيمات النزوح بمحافظة دهوك على العودة إلى ديارها.

وكان مجلس محافظة نينوى قد قرر قبل شهر من الآن، تعويض كل مالك دار تم تفجير أو تدمير داره في سنجار بمبلغ قدره 30 مليون دينار (25000 دولار أمريكي) على أن تكون الدار مسجلة باسمه، لكن مراسل شبكة رووداو الإعلامية، تحسين قاسم، يقول إن “القسم الأكبر من الدور في مركز قضاء سنجار غير مسجل، كما أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن”.

بعد احتلال سنجار من قبل مسلحي “الدولة الإسلامية – داعش” في مطلع آب 2014، نزح الجزء الأكبر من سكان القضاء، ويقيم 75% منهم منذ قرابة خمس سنوات في 14 مخيماً للنازحين في محافظة دهوك.