عودة الزهور من الصحراء قبل الذبول
الباحث/ داود مراد ختاري
صور تدمع العيون وتدمي القلوب، ونأسف على عقول الناس في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرون .
اسماء الأطفال المحررين .
1- سفيان خلف سليمان / وردية
2- ماهر خليل ابراهيم
3- دلبر علي رفو / كوجو
4- وسيم اسماعيل ابراهيم
5- اياد حسين شمو / حردان
6- مصطفى احمد /
7- مازن سليم علي / تل قصب
8- خشمان سجرخشمان /كوجو
9- دلفان خلف الياس / سيبا شيخدر
10- سجاد عباس /
11- صدام حسين قاسم /دوو كر
12- زنار عطو 9 سنة .
13- هدية محسن 10 سنوات
14- ثامر خضر 11 سنة
15- كنان نوري سعيد / كوجو
16- صلاح حسن / وردية