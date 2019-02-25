عودة الزهور من الصحراء قبل الذبول

الباحث/ داود مراد ختاري

صور تدمع العيون وتدمي القلوب، ونأسف على عقول الناس في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرون .

اسماء الأطفال المحررين .

1- سفيان خلف سليمان / وردية

2- ماهر خليل ابراهيم

3- دلبر علي رفو / كوجو

4- وسيم اسماعيل ابراهيم

5- اياد حسين شمو / حردان

6- مصطفى احمد /

7- مازن سليم علي / تل قصب

8- خشمان سجرخشمان /كوجو

9- دلفان خلف الياس / سيبا شيخدر

10- سجاد عباس /

11- صدام حسين قاسم /دوو كر

12- زنار عطو 9 سنة .

13- هدية محسن 10 سنوات

14- ثامر خضر 11 سنة

15- كنان نوري سعيد / كوجو

16- صلاح حسن / وردية