عودة الادارة الشرعية الى شنكال

وكالات/ من المقرر ان تعود ادارة شنكال والنواحي التابعة للقضاء يوم الاربعاء، وفق اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وقال محما خليل قائممقام شنكال في تصريحات صحفية، ان اجتماعا عقد بين محافظ نينوى ورئيس مجلسها وقيادة عمليات نينوى في الموصل، تقرر فيه بدء ادارة شنكال والنواحي الثلاث التابعة للقضاء غدا الاربعاء 31/10/2018 باعمالها.

واضاف خليل، انه سيبدا باعمالهم كل من (ويس نايف كرئيس مجلس قضاء شنكال ونايف سيدو كمدير لناحية سنوني والياس خضر كرئيس لمجلس ناحية سنوني وعبد الحميد قاسم كمدير لناحية بليج وعز الدين نادم كرئيس مجلس ناحية بليج وخضر خوديدا كمدير لناحية كرعويز وسيدو خشو كمدير لمجلس كرعويز).

واشار خليل الى انه تم الاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية على قرار عودة ادارة شنكال للقضاء وان القوات العراقية ستقوم بحماية المقرات في القضاء، معربا عن تفاؤله بتحقيق الاهداف المرجوة خطوة بخطوة.

ياتي ذلك في وقت فرضت قوات الجيش العراقي سيادتها على جميع المناطق المتنازع عليها يوم 16 تشرين الثاني من العام الماضي بعد اجراء الاستفتاء.

وكان محما خليل واثناء احتلال ارهابيي داعش لشنكال فر الى مدينة اربيل، ومن المقرر بعودته الى شنكال كقائممقام، ان يعيد افتتاح المقرات التابعة للحزب الديمقراطي في القضاء وحمايتها من قبل قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي.