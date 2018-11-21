علاج مجموعة من المرضى في مجمع خانك

مركز لالش فرع خانك

في يوم السبت المصادف 17_11_2018 واستمرارا لنشاطات مركز لالش فرع خانك مع المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للنازحين في مجمع خانك حيث تم التنسيق مع منظمةhabibi international لعلاج مجموعة كبيرة من المرضى من قبل مجموعة من الاطباء الامريكيين،وتقديم الادوية الكافية لهم.

وقد جاءت هذه الخطوة لمساعدة هؤلاء المرضى والذين اغلبهم يعيشون في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة لا تساعدهم على زيارة الاطباء في المدن.

وقد وعدت المنظمة المذكورة على الاستمرار في عملها في مجال الخدمات الطبية في المستقبل بالتنسيق مع مركز لالش فرع خانك، علما ان هذا العمل سيستمر لمدة اربعة ايام في قاعة لالش ربيبية .